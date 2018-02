Librino, arrestati due pregiudicati per cumulo di pene

Gli agenti del commisariato Librino ha arrestato i pregiudicati Francesco Tudisco, 42 anni e Giovanni Faro, 43enne, in esecuzione di altrettanti provvedimenti giudiziari di cumulo e rideterminazione di pena definitiva a loro carico.

Tudisco già sorvegliato speciale, affiliato al clan “Cappello”, era stato scarcerato nel 2008, in quanto beneficiario di indulto e annovera svariati precedenti penali quali detenzione e porto di armi clandestine, spaccio di stupefacenti, ricettazione. L’uomo è stato rinchiuso nel proprio domicilio per scontare, in regime alternativo di detenzione domiciliare, un residuo di pena di 8 mesi circa.

Faro già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si è contraddistinto in passato per reati contro il patrimonio e per avere svolto il ruolo di corriere di stupefacenti, evidenziando la sua indole violenta nei confronti della polizia giudiziaria che l’ha tratto in arresto. Proprio Faro ha ricevuto una condanna definitiva alla pena di quattro anni per il quale è già stato sottoposto alla detenzione domiciliare, per un periodo residuo di circa due anni.