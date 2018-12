Librino, 44enne ai domiciliari per cumulo di pene

I carabinieri di Librino hanno arrestato il 44enne catanese Salvatore Messina, in esecuzione di ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura presso la Corte di Appello di Palermo. L’uomo, già condannato dai giudici per evasione, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità materiale commessa dal privato e soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, reati commessi in diversi città della Sicilia, dovrà espiare una pena equivalente a 15 anni, 7 mesi e 10 di reclusione. L’arrestato è agli ai domiciliari.