Librino, condannato per reati contro il patrimonio commessi nel 2017

I carabinieri di Librino hanno arrestato un 21enne, in esecuzione di un provvedimento per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. Il giovane è stato condannato dai giudici per furto aggravato in concorso, reato commesso a Catania il 10 novembre del 2017, e dovrà espiare una pena equivalente ad mesi 11 e giorni 22 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.