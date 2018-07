Controlli della polizia a Librino, multe per 37 mila euro

Sanzioni per complessive 37 mila euro circa sono state comminate dalla polizia e polizia locale a Catania durante una giornata di controlli nel quartiere di Librino disposti nell'ambito del piano d'azione denominato "Modello Trinacria". Le multe per le infrazioni al Codice della strada hanno raggiunto un totale di 25.913 euro. Per contestazioni amministrative ad esercenti 10.725 euro. Sette contravvenzioni sono state emesse per mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile, sette per mancato utilizzo del casco, cinque per 5 per guida senza patente perché mai conseguita, otto per mancata revisione, tre per mancata esibizione di documenti, sette per inottemperanza all'alt della polizia, due per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza e una per sosta vietata.

Tre venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli, due in via Zia Lisa e uno in via Acquicella, sono stati sanzionati per occupazione del suolo pubblico, per la mancanza dei requisiti professionali e dell' autorizzazione comunale. I loro prodotti sono stati sequestrati e devoluti ad enti benefici.