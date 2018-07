Controlli della polizia a Librino, sanzioni per ambulanti di prodotti ortofrutticoli

Ieri mattina la polizia ha effettuato servizi straordinari di controllo nel quartiere di Librino. Tra i reati contestati, le violazioni al Codice della Strada. Posti di controllo sono stati istituiti in via Zia Lisa e nello Stradale Gelso Bianco: 41 persone controllate; 23 veicoli controllati e 537 con sistema Mercurio; 40 contravvenzioni al C. d. S. di cui 7 per mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile; 7 per mancato utilizzo del casco; 5 per guida senza patente perché mai conseguita; 8 per mancata revisione; 3 per mancata esibizione di documenti; 7 per inottemperanza all’Alt Polizia; 2 per mancato utilizzo di cintura di sicurezza e 1 per sosta vietata.

A seguito di tali violazioni si è proceduto a due sequestri amministrativi di veicoli per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria e quattro fermi amministrativi per guida senza casco. Inoltre, si è proceduto al controllo di alcuni esercizi commerciali, segnatamente tre venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli, due situati in via Zia Lisa e uno in via Acquicella, tutti sanzionati per occupazione del suolo pubblico senza concessione, mediante la collocazione di prodotti in esposizione che sono stati sequestrati e devoluti ad enti benefici. Ai tre gestori è stata contestata la mancanza dei requisiti professionali e della prevista autorizzazione comunale.

Complessivamente, tra verbali di contravvenzione al Codice della strada e quelli elevati nei confronti degli esercenti, sono state contestate infrazioni per un controvalore pari ad euro 37 mila circa (25.913 per violazioni al Codice della Strada e 10.725 per le contestazioni amministrative agli esercenti). Infine, si è proceduto al controllo di 11 soggetti sottoposti alla detenzione domiciliare, senza riscontrare violazioni di sorta.