Librino, si presenta dalla polizia con un motorino rubato

Si era recato dalla polizia, nel commissariato di Librino, per sporgere una denuncia ma a bordo di un motorino rubato. Così è stato indagato per ricettazione e il mezzo è stato sequestrato in attesa di restituirlo al legittimo proprietario che attualmente si trova in Veneto.

Inoltre sempre a Librino è stato arrestato Francesco Giaquinto, di 31 anni, per espiare una pena ai domiciliari per spaccio di stupefacenti avvenuto lungo il viale Grimaldi. L'uomo è stato segnalato all'Inps perché in famiglia viene percepito il reddito di cittadinanza e, per questo motivo, il sussidio sarà considerato decaduto.

Infine nel quartiere di San Giorgio, in via Carmelo Rosano, un sorvegliato speciale di anni 29 è stato indagato perché trovato alla guida di un’autovettura senza copertura assicurativa e senza patente di guida per non averla mai conseguita. Pertanto il veicolo è stato sottoposto a sequestro giudiziario.