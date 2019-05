Librino, diversi interventi per risolvere gli sversamenti fognari in strada

A seguito di diverse segnalazioni dei residenti e del presidente della sesta municipalità Alfio Allegra il Comune è intervenuto per risolvere il persistente problema degli scarichi fognari che si riversavano in strada, precisamente all'altezza di viale Bummacaro, al civico 16, e in viale Moncada, al civico 12.

Si è trattato di lavori di manutenzione che non venivano effettuati da diversi anni causando seri problemi di vivibilità agli abitanti della zona del popoloso quartiere. I residenti, infatti, avevano lamentato gravi disagi a causa dei liquami che fuoriuscivano dai garage, creando difficoltà per l'accesso e impregnando l’aria di cattivi odori.

"Nonostante le gravi restrizioni finanziarie dovute al dissesto, su disposizione del sindaco e dell’assessore, sono intervenuti gli operai e i tecnici dell’ufficio ecologia e delle manutenzioni comunali. La conduttura fognaria, in alcune parti otturata o rotta, è stata riparata e la situazione riportata alla normalità", recita in merito la nota del Comune.

Infatti diversi erano i tombini che erano stati letteralmente "murati" dal cemento, a seguito di alcuni lavori, e che avevano provocato gli sversamenti in strada.