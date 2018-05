Librino, domiciliari per due uomini: reati contro il patrimonio

Nella mattinata di ieri, agenti del commissariato Librino hanno dato esecuzione a due provvedimenti per l’espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare.

Il primo, nei confronti di Giuseppe Privitera riconosciuto colpevole in via definitiva dei reati di tentata rapina, ricettazione e violazione delle prescrizioni connesse alla Sorveglianza Speciale, commessi in Palagonia il 03/2/2014, e condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione. L’uomo deve scontare un periodo residuo, nel regime alternativo di detenzione domiciliare, pari ad anni uno di reclusione.

Il secondo, nei confronti di Domenico Messina riconosciuto colpevole in via definitiva dei reati di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione e condannato alla pena definitiva di anni 6 di reclusione e la multa di 2.900 euro. Messina, ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare, dopo gli adempimenti di rito, è rimasto in stato di detenzione nella propria abitazione.