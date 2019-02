Librino, è colpevole di spaccio: arresti domiciliari per un uomo

Nella giornata di ieri, gli uomini del commissariato di Librino hanno dato esecuzione ad un provvedimento di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica, nei confronti di Sergio La Rosa, classe 1986.

L’uomo, riconosciuto colpevole in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso a Catania il 28/06/2017, ha riportato una condanna di 2 anni e 6 mesi di reclusione e si trovava già ai “domiciliari” per questa ragione.

Ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare dal Tribunale di Sorveglianza, La Rosa sconterà il residuo della pena presso la propria abitazione fino al prossimo dicembre, così come previsto dal provvedimento.