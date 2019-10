Librino, eseguite due misure di detenzione

I carabinieri di Librino, in esecuzione di due provvedimenti del Tribunale di Catania, hanno arrestato il 36enne albanese ma residente a Catania Rajmond Metaj ed il 36enne Luigi Bongiorno, del luogo. In particolare il primo, già condannato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio commesso nell’ottobre del 2018 a Tremestieri Etneo, dovrà espiare 3 anni e 4 mesi di reclusione mentre il secondo, già detenuto agli arresti domiciliari, era stato notato dai militari il giorno 4 ottobre scorso in palese violazione della misura restrittiva, così l’Autorità Giudiziaria, ne ha determinato l’inasprimento della misura detentiva. I due arrestati sono stati associati al carcere catanese di Piazza Lanza.