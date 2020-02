Estorsioni e maltrattamenti in famiglia: indagate tre persone

Un torbido quadro di violenza in famiglia è stato scoperto dagli agenti del commissariato di Librino. Un uomo è indagato per tentata estorsione, minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia.

Aveva vessato diversi componenti della sua famiglia per ottenere cifre sempre più alte di denaro. Assieme a lui indagate altre due persone che lo avrebbero aiutato nell'estorsione.

Inoltre nel corso dei controlli effettuati sempre nel quartiere dalla polizia è stato fermato un pluripregiudicato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con patente di guida revocata: ciò nonostante, l’uomo era alla guida. Per tale motivo, oltre alle previste sanzioni pecuniarie di svariate migliaia di euro, si è proceduto al sequestro del veicolo e alle previste segnalazioni.