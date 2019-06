Librino, evade dai domiciliari e gira con uno scooter senza assicurazione e senza patente

Era evaso dai domiciliari e guidava uno scooter, senza patente e senza assicurazione, in viale Castagnola. Gli uomini della squadra Lupi, in servizio anticrimine a Librino, hanno immediatamento riconosciuto, inseguito e bloccato Paolo Gangi, 40enne catanese, mentre scorazzava per le vie del quartiere.

L'uomo, infatti, è già noto alle forze dell'ordine. Lo scorso 9 giugno in via Napoli aveva rotto un dito a un'anziana in via Napoli cercando di rubarle, con grande violenza, la fede nuziale. Così il 40enne etneo è stato ricondotto dagli agenti agli arresti domiciliari.