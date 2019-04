Librino, la piazza di spaccio di viale San Teodoro passata a setaccio dalla polizia

Ancora servizi straordinari nei quartieri della città così come voluti in sede di comitato provinciale ordine di sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura nei giorni scorsi. E così, nella giornata di ieri, a seguito di un tavolo tecnico tenutosi in Questura, è stato attuato un consistente servizio che ha consentito di pattugliare tutto il quartiere con la presenza costante della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale. In particolare nell’arco della mattinata, personale della polizia, appartenente al commissariato di Librino, alla squadra mobile e al reparto cinofili, della guardia di finanza e della polizia municipale - settore viabilità, ha dato luogo a numerosi e diversificati servizi straordinari di controllo nel quartiere di Librino, relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati impiegati 3 equipaggi automontati del commissariato coordinatore, 2 pattuglie della squadra mobile, due unità antidroga del Reparto Cinofili, una pattuglia della Guardia di Finanza e una pattuglia della Polizia Municipale. Il servizio è stato effettuato al viale San Teodoro, dove, alcuni giorni fa, si è registrata una violenta aggressione nei confronti di persone appartenenti alle forze dell'ordine da parte di alcuni pregiudicati, arrestati.

Sono stati così istituiti posti di controllo al viale San Teodoro, al fine di identificare e sanzionare eventuali trasgressori al Codice della strada, registrando un’anomala flessione del transito veicolare in prossimità di quella che notoriamente è conosciuta come una prolifica “piazza di spaccio” di sostanze stupefacenti. In particolare, sono state eseguite perquisizioni ai sensi della normativa riguardante le sostanze stupefacenti, presso abitazioni di soggetti che orbitano nel giro dello spaccio e del consumo di droga a Librino, con esito negativo.

Tuttavia, a seguito d’insistente segnalazione da parte dei cani antidroga, ancora una volta, era rinvenuto e sottoposto a sequestro, a carico di ignoti, materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti in uno sgabuzzino in un condominio ubicato al viale San Teodoro, consistente in bustine di plastica monodose, carta stagnola, bilancino elettronico di precisione ed altro, a testim