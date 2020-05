Pregiudicato va dalla polizia per farsi arrestare: non sopportava più la moglie

Questi mesi di lockdown sono stati pesanti un po' per tutti. Specie per R.N di 45 anni, pluripregiudicato per reati legati al crimine organizzato, che ha deciso di farsi arrestare dalla polizia perché non sopportava più la moglie. E' successo nei giorni scorsi: l'uomo, in libertà vigilata con obbligo di soggiorno, si è presentato al commissariato di Librino alla guida di un'auto sequestrata senza patente e senza assicurazione.

Non si è fermato nemmeno all'alt della polizia pur di andare ad autodenunciarsi tanta era la voglia, confessata anche agli agenti, di "evadere" dalla moglie che non tollerava da tempo. Immediati controlli consentivano di accertare la veridicità di quanto asserito da R.N. ma, in assenza dei presupposti per l’arresto, l’uomo è stato segnalato all’autorità competente ed è stato sanzionato per guida senza patente e mancanza di copertura assicurativa del veicolo e, ancora, per aver utilizzato detta autovettura già sottoposta a sequestro amministrativo: il tutto per un importo di sanzioni pari a 6mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così mentre l'uomo si trovava in commissariato è arrivata la moglie che lo ha "rimproverato", specie alla luce delle ingenti sanzioni ricevute. Così sconsolato ha fatto rientro a casa.