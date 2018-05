Librino, vede i poliziotti e lancia la droga tra le sterpaglie: denunciato

Gli agenti della squadra investigativa del commissariato di Librino, durante un ordinario servizio di pattugliamento quotidianamente svolto fra i viali nel popolare quartiere, al viale Nitta, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha lanciato nelle sterpaglie uno scatolino.

Notato il movimento sospetto, i poliziotti hanno bloccato l’uomo e recuperato quello che, in seguito, è risultato essere lo scatolo di un medicinale al cui interno c'erano quattro bustine contenenti ciascuna circa 2 grammi di marijuana. L’uomo, identificato per S.D. con precedenti per reati di droga, è stato denunciato alla Procura per detenzione finalizzata allo spaccio di marijuana.