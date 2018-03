Librino, vende marijuana al viale Castagnola: pusher in manette

I carabinieri di Librino hanno arrestato un 27enne, catanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera, una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio, transitando per viale Castagnola ha notato il giovane cedere delle bustine ad occasionali “clienti”. Prontamente intervenuti i militari hanno bloccato e perquisito il pusher trovandolo in possesso di 300 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e la somma in contanti di 125 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Gli acquirenti, due giovani catanesi, sono stati segnalati alla Prefettura. L’arrestato, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.