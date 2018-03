A Catania 300 ultras da tutta Italia per il libro sulla morte di Raciti

Oltre 300 ultras di varie squadre di calcio italiane si sono riuniti in piazza Idria a Catania, per assistere alla presentazione del libro 'Il caso Speziale - Cronaca di un errore giudiziario' del giornalista Simone Nastasi, che ripropone in chiave critica la ricostruzione degli scontri del 2 febbraio 2007 tra tifosi della squadra etnea e forze dell'ordine.

I fatti descritti culminarono con la morte dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti. Per omicidio preterintenzionale sono stati condannati a 8 e 11 anni di reclusione, rispettivamente, l'allora diciassettenne Antonino Speziale, che è ancora detenuto, e il maggiorenne Daniele Natale Micale, che dallo scorso dicembre è in semilibertà per buona condotta. L'incontro, che non è la 'prima' del libro, doveva tenersi nella sede di CasaPound, ma la grande affluenza di ultra' ha costretto gli organizzatori a spostarla all'aperto, approfittando della serata non fredda.