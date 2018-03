Vedis, lavoratori licenziati: la replica dell'azienda

Sul caso dei lavoratori licenziati, pubblichiamo la replica dell'azienda Vedis: "Contestiamo quanto riportato nell'articolo in merito ai licenziamenti. Gli stessi sono seguiti a provvedimenti disciplinari a causa di gravi comportamenti da parte degli stessi dipendenti nei confronti di alcuni soci dell'azienda, avvenuti il 23 novembre 2017. A ciò è seguita denuncia penale alla Procura di Catania nei confronti dei 4 dipendenti licenziati e di 3 rappresentanti sindacali della Cgil di Catania, i quali hanno preso parte agli eventi sopra citati. Precisiamo, pertanto, che i licenziamenti non sono legati all'appartenenza dei dipendenti alla sigla sindacale come invece è stato riportato. La nostra azienda presente sul mercato da 60 anni ha sempre avuto in organico rappresentanze sindacali con le quali ha sempre dialogato. Relativamente alle gravi accuse da parte della cgil che riguardano la presunta non applicazione delle norme di sicurezza, le stesse rappresentano false dichiarazioni per le quali ci riserviamo di procedere nelle dovute sedi, anche per il danno d'immagine che le stesse provocano alla nostra azienda".