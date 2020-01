Lido "Le Capannine", armi e stupefacenti nei bungalow: arrestato Salvatore Raciti

Ieri, i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato, Salvatore Raciti, 36 anni, uno dei soci del “Capannone Sas. di Isaia Francesco & C.” meglio noto come Lido “Le Capannine” (avente sede in viale Kennedy). Raciti è stato trovato in possesso, tra l’altro, delle seguenti armi: una carabina “PCP mod. BT 65 SB”, calibro 5,5 mm, modificata risultava essere stata asportata una vite limitante la capacità di fuoco; una pistola illegalmente detenuta con matricola parzialmente abrasa, completa di caricatore contenente 10 cartucce 9x21; n. 37 cartucce (tra le quali, 9x19 parabellum dello stesso calibro di quelle in uso a Forze di Polizia, 9x 21, 8 mm a salve), 2 caricatori vuoti, 11 bossoli; un coltello a scatto, un giubbotto antiproiettile, due maceti, uno sfollagente in legno, due dissuasori (taser), un metal detector e un tirapugni.

I militari del nucleo di polizia economico - finanziaria di Catania (G.I.C.O.), con il supporto dei militari della compagnia Pronto Impiego e delle unità cinofile, hanno perquisito alcuni bungalow dello stabilimento balneare nell’esclusiva disponibilità del soggetto arrestato rinvenendo oltre alle armi anche diversi bilancini e modiche quantità di marijuana e hashish nonché 3.000 euro in contanti e due banconote false. Informata la Procura della Repubblica di Catania, Salvatore Raciti, arrestato per possesso illegale di armi e munizioni nonché denunciato per detenzione di stupefacenti e falsificazione monetaria è stato condotto presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza.