Passo Martino, abbassato il limite di velocità sulla provinciale 69

La città metropolitana di Catania con una apposita ordinanza ha disposto a tempo indeterminato il limite di velocità a 30 chilometri l’ora sulla strada provinciale 69/II, in zona Passo Martino. Quest'arteria, che fa da collegamento con il siracusano, è lunga circa 17 chilometri e va dalla 69/I (cavalcavia 21 della tangenziale) alla strada statale 417. La decisione di limitare il limite di velocità è stata presa per consentire il transito in piena sicurezza. I conducenti sono inoltre obbligati a tenere un comportamento prudente a causa delle deformazioni del manto stradale. La nuova segnaletica sarà collocata a cura della Pubbliservizi.