La Uil attiva una linea diretta per la domanda dei buoni spesa

Per la compilazione e l’invio delle richieste di buoni e pacco-spesa ai Comuni è attiva la linea diretta con gli uffici di servizio della Uil. "Vogliamo rendere effettivo il diritto-dovere alla solidarietà sociale, perché nessuno sia escluso. Perché nessuno si senta solo”. Lo afferma la segretaria generale della Uil di Catania, Enza Meli, che ha creato un nuovo servizio a favore di quanti intendono fare richiesta di buoni-spesa o di pacco-spesa aderendo alle iniziative, come “Catania aiuta Catania”, lanciate dalle amministrazioni comunali nell’emergenza Coronavirus.

“Sentiamo la necessità – spiega Enza Meli – di rispondere concretamente, utilmente, a chi ha chiamato in queste ore i nostri uffici per chiedere un aiuto a scaricare moduli on-line, scrivere richieste, inviare email. Non tutti possono farlo. Noi siamo pronti a dare una mano, perché per noi essere il Sindacato dei Cittadini non è solo uno slogan. Intanto, il nostro patronato Ital e le nostre organizzazioni di categoria, insieme con la Segreteria generale Uil stanno lavorando tantissimo per dare corso a indennità e pratiche di ammortizzatori sociali che sono stati introdotti dai recenti decreti del presidente del Consiglio dei ministri”. La “linea diretta Uil” è disponibile nei giorni lavorativi dalle 8 alle 14 telefonando ai recapiti 095.311444, 095/7462282, 095/312106, 095/321938. È possibile inviare un fax allo 095/320024. In provincia possono anche essere contattati, sempre telefonicamente, gli uffici locali di servizio Uil.