"Linea Verde Life" alla scoperta di Catania, in onda su Rai 1

Oggi sabato 23 novembre, alle 12.20 su Rai1, "Linea Verde Life" arriva a Catania. Marcello Masi e Daniela Ferolla condurranno gli spettatori alla scoperta del capoluogo siciliano. Un viaggio che inizierà in un luogo simbolo della città, l'Etna. Alle pendici del più grande e più alto vulcano d'Europa, si scoprirà l'attività di monitoraggio che svolge l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Spazio, poi, all'innovazione con una macchina progettata dagli studenti dell'Università di Catania che, con un litro di benzina, può percorrere dai 100 ai 300 km. Durante la puntata, si incontrerà una start up siciliana che ha dato vita alla prima casa di cartone ondulato e si comprenderà come il porto di Catania, grazie agli studi del Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura dell'Università catanese, si stia dotando di mantellate, utili a resistere alle mareggiate. Coltivazione in acquaponica, forestazione urbana, dromedari alle pendici dell'Etna.