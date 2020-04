Linguaglossa, 100 mila euro per la caserma dei vigili del fuoco

"Il Governo Musumeci mantiene l'impegno che aveva assunto nei confronti dell'intero comprensorio etneo: avviare la ristrutturazione della caserma dei vigili del fuoco di Linguaglossa. Investiamo ben centomila euro nel decoro di questo fondamentale presidio al servizio dei cittadini di un'ampia fascia territoriale di grande importanza socio-economica e turistica". Lo afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito della formalizzazione del finanziamento da centomila euro per il recupero strutturale della caserma del Distaccamento dei vigili del fuoco di Linguaglossa, in piazza Cappuccini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La Regione Siciliana - aggiunge l'assessore - investe così non solo sulla sicurezza della popolazione, ma anche in quella dei lavoratori che devono garantire, in efficienza, la loro preziosa e indispensabile attività. Verso il Corpo dei Vigili del Fuoco proviamo un sentimento sempre vivo di gratitudine e ammirazione per il loro impegno che non conosce tregua. Confidiamo - conclude Falcone - anche nella collaborazione dell'amministrazione comunale di Linguaglossa per velocizzare al massimo l'appalto e l'avvio dei lavori".