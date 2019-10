Linguaglossa, Forza Italia entra in Giunta con Cettina Cacciola

Forza Italia entra in giunta al Comune di Linguaglossa. Il sindaco Salvatore Puglisi ha ufficializzato la nomina di Cettina Cacciola quale nuovo assessore a Turismo, Spettacoli e Attività produttive. L'esponente azzurra da molti anni si occupa di turismo nella pubblica amministrazione. "Voglio congratularmi e augurare buon lavoro - dichiara il commissario provinciale forzista Marco Falcone - all'amica Cettina Cacciola per l'incarico appena ricevuto. Siamo certi che, nelle vesti di assessore al Turismo, garantirà un eccellente apporto all'attività amministrativa del Comune di Linguaglossa, dando così una nuova prova del buongoverno che Forza Italia assicura sul territorio. Ringraziamo il sindaco Puglisi per il riconoscimento accordato alla grande comunità etnea di Forza Italia". "Ringrazio il primo cittadino linguaglossese per la fiducia accordata - ha detto l'assessore Cettina Cacciola - e lavorerò per adempiere a questa responsabilità con impegno, passione e un pizzico di competenza. Voglio esprimere inoltre riconoscenza al mio partito, Forza Italia, e al commissario provinciale, on. Marco Falcone, per la stima riposta in me. Lavorerò per onorare la fiducia di Forza Italia in questa nuova missione al servizio del territorio".