“Liotru d’autore by Glo”: 4 opere d’arte contemporanea per la città di Catania

Questa mattina, nella cornice della Sala Giunta del Palazzo degli Elefanti di Catania, il Sindaco Salvo Pogliese ha presentato “Liotru d’autore by glo”, il progetto di valorizzazione culturale con il patrocinio del capoluogo etneo realizzato in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia. Una originale istallazione di arte contemporanea, ispirata al celebre “Liotru” simbolo della città, è stata realizzata dall’artista siciliano Ligama con la partecipazione dell’Accademia di Belle Arti di Catania, in piazza dell’Università dal 22 novembre. L’iniziativa fa parte della campagna “Today I Will” (“Oggi posso fare a modo mio”) di glo, la nuova generazione del tabacco scaldato di BAT, ed è un omaggio che l’azienda e glo rivolgono ai cittadini catanesi per la loro accoglienza e per arricchire ulteriormente lo straordinario patrimonio artistico della città.

BAT Italia ha donato alla città 4 elefanti in vetroresina di colore bianco, posizionati in Piazza dell’Università. Ligama ha poi decorato nei giorni scorsi tre dei quattro elefanti e le pedane sottostanti durante le ore notturne, producendo giorno dopo giorno un effetto sorpresa tra le persone di passaggio che, ogni mattina, hanno potuto ammirare le nuove, colorate opere contraddistinte dall’inconfondibile e suggestivo stile figurativo dell’artista, con meccanismi di scomposizione e dissoluzione dell’immagine reale che trasformano le figure in pixel tipici della realtà digitale.

La decorazione dell’ultimo elefante, avvenuta questa mattina sotto gli occhi di catanesi e turisti, è stata invece il frutto della collaborazione tra lo stesso Ligama, il mondo accademico e il pubblico online, animato da una comunicazione social che ha coinvolto specialmente influencer locali particolarmente legati alla città. L’artista ha infatti ideato due bozzetti che sono stati sottoposti ad una votazione social, con il progetto vincente che è stato poi realizzato da 3 allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catania, coordinati dallo stesso Ligama.

L’istallazione sarà poi spostata in maniera permanente a Villa Bellini, sulla scia di quanto avviene a tante opere d’arte moderna liberamente visitabili dai cittadini nei parchi storici delle principali città europee. Un esempio per futuri interventi di valorizzazione culturale del territorio che si propone come fonte d’ispirazione per chi vorrà scommettere su se stesso pensando: “Oggi posso fare a modo mio”.

Ligama è un’artista poliedrico, che utilizza tecniche innovative di produzione e colorazione di forme con l’obiettivo di creare un collegamento tra la dimensione reale e quella digitale. Nelle sue opere i pixel sono gli atomi di una nuova materia telematica e inconsistente, in cui immagini e suoni si confondono e dove le frequenze suono-colore sono analizzate e convertite attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale.

“Quello di British American Tobacco è un bel regalo alla città”, ha dichiarato il Sindaco di Catania Salvo Pogliese. “Si celebra il nostro simbolo, il Liotro e al contempo si dà un messaggio di coraggio alle nuove generazioni di giovani adulti, invitandole a trovare in se stesse la forza per grandi cambiamenti. Il fatto che BAT abbia scelto di lanciare da qui il suo messaggio è la conferma di come Catania sia città di riferimento, sul panorama nazionale, per campagne di compagnie internazionali che coinvolgono la cittadinanza ma che, al tempo stesso, lasciano segni positivi, profondi e tangibili. I quattro elefanti, decorati con i nostri colori, da un artista nostro e dai ragazzi della nostra Accademia, diventeranno parte del patrimonio artistico catanese, arricchendolo”.

Dal canto suo, il professor Liborio Curione, responsabile dell’Istituto di Grafica dell’Accademia di Belle Arti ha affermato: “Questa operazione ha una valenza importantissima per gli allievi di una facoltà come la nostra, principe nel settore delle belle arti. Dà loro la possibilità di operare fuori dagli schemi didattici, verificando con mano come il proprio lavoro possa essere parte di una bellezza comune. Tutto ciò è assolutamente edificante. Un’azienda come la British American Tobacco, che decide di fare investimenti di questo genere, dà l’opportunità ai nostri artisti di poter dire a voce alta che ognuno può decidere del suo futuro. Mi viene in mente un parallelismo, quello con l’umanesimo, quando a cominciare da i Medici, si dava l’opportunità agli artisti di intervenire sul territorio, lasciando anche manufatti. Un modo illuminato di vedere il rapporto tra la società industriale e gli intellettuali, un modo che dovrebbe essere attuato sempre più spesso anche ai nostri giorni".

Il Vicepresidente di BAT Italia e responsabile degli Affari legali e Relazioni esterne dell’area Sud Europa di BAT Alessandro Bertolini ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di contribuire a questo progetto di qualificazione culturale che vede il coinvolgimento del mondo istituzionale, accademico e artistico locale. ‘Liotru d’autore by glo’ nasce dalla volontà di dare spazio e visibilità ai migliori talenti creativi che nei giorni scorsi sono stati impegnati nella decorazione artistica del simbolo di Catania: l’elefante. BAT mantiene da tempo un legame speciale con i cittadini e la città etnea che nei mesi scorsi è stata teatro di numerose iniziative legate a glo, la nuova generazione del tabacco scaldato rivolta ai fumatori adulti, di cui glo pro e glo nano rappresentano le più recenti e rivoluzionarie innovazioni. Continueremo a puntare su una corretta informazione in merito al potenziale rischio ridotto di questi prodotti che rappresentano oggi una valida alternativa al fumo e su progetti che stimolino partecipazione, socialità, inclusione e creatività”.

“Sugli elefanti ho riportato il mio ciclo pittorico astratto Identity. È il modo con cui interpreto e traduco le sensazioni che ricevo dall’interazione con le nuove generazioni. Oggi posso fare a modo mio è un insieme di traslazioni cromatiche dove le nuove generazioni rappresentano le mie forme astratte, che si muovono, si interrompono, si sovrappongono e si condividono. Ogni forma è un contenitore di colore puro; è un’esistenza che interagisce. Ogni forma è una persona che ha voglia di scoprire. Curiosità e condivisione, questi sono i motori del movimento contemporaneo. Questi potranno migliorare il mondo”, ha dichiarato Ligama.

“Il progetto artistico “Liotru d’autore by glo”, cui con entusiasmo aderisce l’Accademia di Belle Arti di Catania, è la dimostrazione di quanto forte e precisa, chiara ed immediata sia l’identità della città di Catania, che parla a due voci: l’Etna e l’Elefante ("u Liotru"). Un luogo simbolico del naturale, che ha modellato nel tempo il territorio, e un monumento mitologico, una figura che rappresenta la città in modo tanto ovvio e pervasivo (forse sarebbe più corretto dire invasivo) da diventare simbolo stesso della città. E su questo simbolo verterà l’intervento dell'artista Ligama (coadiuvato dai nostri studenti), attraverso una miscellanea cromatica che esalta l’intrinsecità di Catania che si ritrova in tutti coloro che questa città la vivono, e che contagia anche il viaggiatore che non sia distratto. Probabilmente sia l’Etna che l’Elefante sono diventati ormai degli stereotipi, ma l’unico modo di fare i conti con gli stereotipi è giocare nello sfoggiarli", ha concluso Vincenzo Tromba, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catania.