Liquami fognari a San Giorgio, il M5S:"Risolta emergenza, ma serve intervento strutturale"

“Dopo due settimane di disagi e di emergenza sanitaria, grazie alla segnalazione del consigliere di quartiere Francesco Valenti e all’intervento in consiglio comunale della consigliera Valeria Diana è stato temporaneamente risolto il problema di sversamento liquami fognari in via Delle Robinie, nel quartiere San Giorgio”, lo afferma la deputata nazionale del Movimento 5 stelle Simona Suriano.

“Ieri siamo stati a San Giorgio coi portavoce comunali e di quartiere, abbiamo parlato con l'assessore comunale all’Ecologia e infine, la sera in consiglio comunale, l'assessore Cantarella ha risposto alla consigliera Valeria Diana che avrebbero provveduto immediatamente a ripulire la zona”. “Oggi a San Giorgio non c'è più fogna a cielo aperto. Rimane comunque un problema strutturale di rete fognaria che va adeguata e ci auguriamo che quanto prima ripartano i lavori per una sistemazione definitiva”, aggiunge la deputata del M5S. “Noi del Movimento siamo abituati a fare lavoro di squadra – spiega la consigliera comunale Diana – e a raccogliere le segnalazioni e le istanze dei cittadini”. “Ci sembra assurdo però che per un problema di manutenzione ordinaria gli abitanti di San Giorgio abbiano dovuto aspettare ben due settimane e l’impegno di un deputato nazionale perché la questione fosse, solo temporaneamente, risolta”. “Se non si provvederà all’allaccio delle abitazioni di via delle Robinie al sistema fognario il problema non sarà risolto definitivamente”, afferma il consigliere di quartiere Francesco Valenti. “Continueremo a pungolare l’amministrazione comunale finché non l’allaccio non sarà completato”