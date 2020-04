Lite condominiale finisce a colpi di martello: un denunciato

Ieri pomeriggio alcune pattuglie delle Volanti sono intervenute a Librino per sedare una lite condominiale, originata da futili motivi, tra due uomini residenti in viale Grimaldi. Uno dei due ha avuto la peggio, essendo stato colpito in testa con un martello: l'uomo immediatamente è stato soccorso dagli operatori di polizia e dal personale del 118. In attesa della prognosi sulle condizioni di salute della vittima, un uomo di circa 60 anni tuttora tenuto in osservazione dai sanitari ma non a rischio vita, l’aggressore P.G. del 1964 è stato denunciato per lesioni personali aggravate, il martello utilizzato nel corso della colluttazione, è stato debitamente sequestrato dagli operatori di Polizia, tempestivamente intervenuti così da evitare una deriva tragica dell’evento.

