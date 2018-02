Lite in un parcheggio condominiale: disabile minacciato e aggredito

La polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un uomo il reato di minaccia. Una lite tra due condomini, poi degenerata è nata all’interno del parcheggio del palazzo: uno dei due protagonisti, un disabile, aveva temporaneamente occupato con la propria vettura la corsia d’accesso al parcheggio e per questa ragione è stato violentemente apostrofato da un altro condomino che non si è fatto scrupolo persino di minacciarlo e spintonarlo fino a farlo cadere. A seguito della denuncia, gli agenti del Commissariato hanno identificato e denunciato l’aggressore.