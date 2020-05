Lite tra confinanti: 72enne spara al vicino

I carabinieri di Belpasso hanno arrestato un 72enne di Motta sant’Anastasia, responsabile di lesioni personali aggravate. I militari sono stati telefonicamente avvertiti di una lite in corso in contrada Mandorlo tra i proprietari di due fondi agricoli confinanti e che, in particolare, uno di essi era armato di pistola. I militari sono intervenuti subito hanno bloccato i due contendenti, uno dei quali, un 70enne in particolare, era stato colpito allo zigomo sinistro da un proiettile in piombo sparato da una pistola da soft air - trovata in terra- e dopo ancora percosso dall'avversario 72enne mentre era ancora a terra. Al ferito, poi trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale “SS. Salvatore” di Paternò, è stato riscontrato un “ematoma sullo zigomo sinistro ed escoriazione sottomentoniere”. Le motivazioni dell’aggressione sono da addebitare alle frequenti liti tra i due proprietari per questioni di confini territoriali dei loro attigui fondi agricoli. L’arrestato, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari.

