Settantenne aggredisce con una bottiglia di vetro il vicino di casa

Orazio Fazio, anziano catanese di 74 anni, è stato arrestato dalla polizia per aver colpito con una bottiglia il vicino di casa, lasciandolo a terra in una pozza di sangue nei pressi di piazza Don Minzini. Successivamente, l'aggressore si era rifugiato in un’abitazione poco distante. I poliziotti si sono recati nel domicilio indicato da alcuni testimoni ed hanno rintracciato l'uomo che aveva ancora le mani sporche di sangue. E' stato quindi messo agli arresti domiciliari.