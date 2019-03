Liti tributarie, il Consiglio comunale approva il regolamento

Con l’unanimitá di voti favorevoli dei 24 consiglieri presenti nella seduta di stasera, il consiglio comunale ha approvato il Regolamento per la Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie Pendenti su cui nella scorsa seduta era mancato, per un voto, il numero sufficiente di consiglieri favorevoli per l’approvazione.

A questo proposito il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Castiglione, aveva convocato in seduta d’urgenza il consesso cittadino per oggi domenica 31 marzo alle ore 18, ultimo giorno utile per approvare il regolamento che dà la possibilità ai contribuenti di ottenere la definizione agevolata delle loro controversie tributarie.