Litiga con la compagna e attira l'attenzione delle volanti: arrestato latitante

La polizia ha arrestato il latitante catanese Dario Cutuli (classe 1988) in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, dovendo espiare la pena residua di anni 3, mesi 1 e gg. 19 per resistenza a Pubblico ufficiale, violenza e danneggiamento, nonché indagato in stato di libertà per lesioni e resistenza a Pubblico ufficiale e per false attestazioni sulla propria identità personale.

Nel corso della nottata appena trascorsa, personale delle volanti, a seguito di segnalazione, si è recato in via Fava, dove era stata segnalata la presenza di una coppia intenta a litigare animatamente. La volante ha subito posto fine a quella che sarebbe stata una lite probabilmente degenerata in qualcosa più grave visto il passato dell’uomo.

L’uomo, dall’interno dell’abitacolo, dopo aver inizialmente declinato le proprie generalità, ha tentato la fuga per sottrarsi al controllo. Dopo le fasi concitate dell’inseguimento, durante le quali gli operatori di polizia hanno riportato lesioni lievi, è stato finalmente bloccato ed identificato.

Dario Cutuli è un latitante, sul quale risultava pendente ancora da espiare una pena detentiva di oltre tre anni. Pertanto,Cutuli è stato denunciato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e condotto nel carcere di piazza Lanza dove sconterà la pena maturata a seguito di condanna per i precedenti reati di resistenza, violenza privata e danneggiamento.