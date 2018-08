Litiga con i familiari dell'ex e spara un colpo in aria: arrestato

La polizia di Stato ha tratto in arresto il pregiudicato Joseph Antonino Regina, responsabile di detenzione e porto illegale di arma da fuoco clandestina e munizionamento e ricettazione. Dopo un’accesa discussione con i familiari della ex convivente, a Nesima, ha esploso un colpo d’arma da fuoco in aria. Infatti sul posto è stato rinvenuto e sequestrato un bossolo calibro 7.65 dalla polizia. Nella mattinata di domenica, gli agenti hanno rintracciato l'uomo presso un'abitazione di San Giorgio. All’interno di un fusto posizionato nel pianerottolo accanto alla porta di ingresso, sono stati rinvenuti e sequestrati una pistola semiautomatica ed un caricatore contenente 2 cartucce. Il soggetto in questione si trova a piazza Lanza.