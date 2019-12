Litiga con la conviente, esce per fumare crack e si addormenta: arrestato

La polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese Antonino Botta, per evasione dagli arresti domiciliari. Nella notte di sabato scorso, gli agenti delle volanti sono arrivati a casa sua. Essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, era stata segnalata una condizione di “allarme”. Giunti sul posto, apprendevano infatti dalla convivente, che si era allontanato a bordo dell’autovettura a lei intestata.

Poco dopo è stato trovato addormentato all’interno dell' autovettura in questione, in corso Dei Martiri. L’uomo, che indossava soltanto un pigiama, riferiva di essersi allontanato dall’abitazione a seguito di un litigio con la convivente. Dopo aver atteso che la stessa si addormentasse, era uscito per acquistare del "crack" che aveva già consumato, a bordo dell’autovettura, prima di assopirsi. Pertanto, è stato tratto in arresto e, su disposizioni del pm di turno, sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.