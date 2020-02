Librino, madre non manda il figlio minorenne a scuola ma a lavorare per 2 euro l'ora

Dai controlli della polizia del commissariato di Librino, diretto dal vice questore Alessandro Berretta, emerge ancora una volta una storia di degrado e criminalità.

Una donna, di 44 anni, moglie di un detenuto e madre di un minore di 15 anni è stata indagata per sfruttamento del lavoro minorile, interruzione della scuola dell'obbligo e truffa aggravata ai danni dello Stato.

La madre, infatti, già indagata l'anno scorso per non aver inviato il figlio a scuola lo aveva mandato a lavorare alle dipendenze di 2 venditori ambulanti abusivi per circa 2 euro l’ora. Sno stati indagati anche i 2 “datori di lavoro in nero” e contestualment, il bambino è stato affidato alla madre che, davanti agli operatori di polizia, si è fatta consegnare la paga che aveva ricevuto: 50 euro per qualche giorno di lavoro.

Inoltre la donna percepiva il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti.