Lockdown e ristoratori: intervista in diretta a Dario Pistorio ( Fipe Confcommercio)

Continuano gli appuntamenti in diretta sulla pagina Facebook di CataniaToday. Oggi a partire dalle 15.30 sarà nostro ospite Dario Pistorio, presidente regionale FIPE Confcommercio. Diversi gli argomenti che saranno trattati anche perché la categoria dei ristoratori, pizzaioli, pasticceri e baristi è tra quelle più colpite dal lockdown.

Hanno dovuto chiudere da un giorno all’altro facendo i conti con affitti, utenze e fornitori da pagare. Hanno messo in campo iniziative di solidarietà per aiutare le persone in difficoltà con pranzi distribuiti, attraverso cinque parrocchie, a cento famiglie, per far trascorrere con spensieratezza il primo maggio.

Hanno cercato di "sopravvivere", dove consentito, con le consegne a domicilio. E poi hanno anche manifestato perché adesso è il momento di ricevere il vero sostegno dal Governo. In silenzio, la mascherina sul volto, davanti ai locali con il messaggio affidato a un cartello per dire che loro ci sono ma che le loro attività rischiano di non esserci più. Oltre 600 pubblici esercizi di Catania e provincia chiedono un sistema più chiaro e più snello.