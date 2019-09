Lotta al crimine, questura emette 23 provvedimenti

La Questura di Catania ha emesso 23 provvedimenti nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti socialmente pericolosi ai sensi del codice antimafia. Sono stati adottati nell'ambito di un'attività finalizzata alla prevenzione della commissione di reati connessi allo spaccio, traffico e produzione di sostanze stupefacenti e contro la persona in genere.

Nel dettagio il questore di Catania, Mario Della Cioppa, ha emesso: nove avvisi orali semplici, cinque avvisi orali aggravati e nove fogli di via obbligatori con divieto di ritorno per tre anni nei Comuni dove hanno commesso il reato.

L'azione esprime la volonta' del Questore Mario Della Cioppa di incidere, con tutti gli strumenti previsti dalla legge per influire efficacemente sui responsabili di reati o di comportamenti pericolosi. In questo contesto si applicano le misure di prevenzione che sono emesse per imporre precisi comportamenti ai suoi destinatari e la cui violazione comporta ulteriori azioni o inasprimenti della stessa misura.