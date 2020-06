Lotta senza quartiere ai parcheggiatori abusivi: raffica di denunce e sanzioni

Continua l'azione repressiva nei confronti del fenomeno dei posteggiatori abusivi voluta dal questore di Catania Mario Della Cioppa. Gli agenti di polizia sono intervenuti in diversi punti della città, con particolare attenzione sulla zona balneare. Le forze impegnate, composte da agenti della Questura, del Commissariato Librino, e affiancati dalle squadre del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, si sono avvalse anche della collaborazione della Polizia municipale per controllare il viale Kennedy. Nella giornata di ieri sono stati denunciati tre parcheggiatori abusivi recidivi sorpresi a svolgere l’attività illecità. Al buon esito dei servizi hanno contribuito, anche questa volta, gli strumenti messi a disposizione dei cittadini per la segnalazione di illeciti, come l’applicazione “YouPol”: per le Volanti, infatti, è stato possibile intervenire in via Beato Bernardo, dove gli operatori hanno individuato e sanzionato altri due posteggiatori abusivi. Nel corso della stessa giornata, grazie ad una ulteriore segnalazione, gli agenti sono intervenuti in piazza Dei Martiri ove hanno individuato e sanzionato un altro parcheggiatore abusivo. Sempre ieri, i poliziotti sono intervenuti nelle centralissime vie S. Euplio e Castiglione, dove hanno individuato e denunciato in stato di libertà un altro parcheggiatore abusivo recidivo, sanzionandone un altro sorpreso a svolgere la stessa attività. Infine, in via Ruggero di Lauria, gli stessi operatori hanno sorpreso un cittadino straniero intento a fare il posteggiatore, il quale per sfuggire al controllo e alla sanzione, ha tentato di allontanarsi dal posto opponendo resistenza nei confronti degli agenti intervenuti. L'uomo è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

