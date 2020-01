Lotteria Italia 2020, in Sicilia solo 8 premi: ad Acireale vinti 20 mila euro

Il biglietto più fortunato della Lotteria Italia, primo premio da 5 milioni di euro, è stato venduto a Torino. Quasi a bocca asciutta invece la Sicilia che deve accontentarsi solo di otto premi di Terza Categoria da 20 mila euro ciascuno. Nella provincia di Catania, il biglietto vincente è stato F 064531, comprato ad Acireale.

La principale novità di questa edizione della Lotteria Italia, che passerà comunque alla storia come la più "povera" in termini di vendita di biglietti (appena 6,7 milioni, mai così in basso negli oltre 60 anni del gioco), è stata l'assegnazione di 20 premi da 100 mila euro e non più 50 da 50 mila.