Ltm, licenziamenti avviati: fissato un incontro in Prefettura

L’incontro con i sindacati già fissato in Prefettura per giorno 28 tenterà di trovare soluzioni alternative al licenziamento già avviato per i lavoratori della LTM Srl (Logistica terra Mare), l’ azienda che opera su commesse ed in affitto di ramo aziendale per Abate Spa con 40 lavoratori presso la sede della Zona Industriale di Catania e con commessa del Consorzio Sicilia Discount ( SD ) presso la sede di Belpasso in cui operano 90 lavoratori

. La procedura aperta dall'azienda è motivata dal mancato pagamento delle fatture da parte delle committenti e da una voluta rivisitazione dei contratti commerciali con il consorzio SD ( di cui fa parte Abate con i punti vendita degli Ard Discount ed Ergon ) e con Abate Spa , con una grave crisi economica e in procinto di dismissione di punti vendita.

Lo comunica la Filcams Cgil di Catania che con una nota a firma del segretario generale Davide Foti, sottolinea come oltre alla grave crisi economica che attraversa il settore della grande distribuzione organizzata “bisogna evidenziare la poca lungimiranza dei committenti nel riorganizzare in maniera celere il lavoro e permettere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti. Da tempo urliamo sia alle associazioni datoriali e sia alle istituzioni locali, regionali e nazionali il grande disagio e malessere dei lavoratori della GDO in cui versano da tempo, ed oggi i 140 lavoratori della logistica di LTM stanno pagando il prezzo più alto nel sistema della grande distribuzione. Abbiamo ricercato soluzioni alternative, tentato di convincere le committenti ma a nulla è valso lo sforzo dei lavoratori e del sindacato. Appena ufficializzeranno i licenziamenti attraverso le comunicazioni ufficiali, 130 si ritroveranno senza occupazioni; il tutto senza un minimo di intervento da parte di queste grandi aziende che se pur in crisi, potrebbero cercare soluzioni con i compratori e gestire anche una situazione di così alta gravità”.