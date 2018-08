Luca Blasi confermato come presidente della Sostare

Dopo la decadenza dei componenti dei Cda delle società partecipate dal Comune, disposta dal sindaco Pogliese perchè nominati "senza alcuna selezione", arriva una conferma per la partecipata Sostare.

L’assemblea del socio unico di Sostare -il comune di Catania- nella riunione di oggi, su indicazione del sindaco Pogliese, ha riconfermato nell’incarico di presidente l’uscente avvocato Luca Blasi e nominato nel nuovo consiglio di Amministrazione gli avvocati Santa Garilli e Giuseppe Petino.

“Salutiamo con favore la riconferma di Luca Blasi alla presidenza di Sostare, dopo l’assemblea dei soci che ha stabilito la nomina del nuovo consiglio d’amministrazione“. Ha dichiarato Carmelo Catalano, segretario provinciale della federazione Ugl terziario di Catania.

“E’ il riconoscimento al professionista per il buon lavoro che ha effettuato in questi anni alla guida della partecipata, che rispetto alle altre è riuscita a centrare importanti obiettivi mantenendo soprattutto il bilancio in attivo, con un considerevole utile netto, e un ottimo rapporto con i lavoratori – prosegue -. Apprezziamo per questo il gesto dell’amministrazione, guidata dal sindaco Pogliese, che ha messo da parte il gioco degli equilibri per far posto alla meritocrazia. Augurando buon lavoro al presidente Blasi, come Ugl non possiamo che continuare ad offrire una costante collaborazione per lo sviluppo di Sostare, per un efficiente ed efficace servizio alla nostra città. Auspichiamo che ora si possano sbloccare le nomine nelle altre aziende partecipate dal Comune, con la proposta di manager il cui profilo professionale venga prima dell’appartenenza”.