Luca Parmitano nel 2019 sarà in orbita con un'intelligenza robotica

Nel suo secondo viaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss) del 2019 Luca Parmitano, astronauta catanese dell'Agenzia spaziale Europea (Esa) e i suoi colleghi si confronteranno anche con un'intelligenza artificiale robotica, un po' come fa il protagonista del film Interstellar con il robot 'Kipper'. Lo ha annunciato lo stesso astronauta alla libreria Assaggi di Roma, a margine della presentazione del suo libro 'Volare. Lo spazio e altre sfide', in cui racconta la sua prima missione nello spazio del 2013.

"Sarà interessante capire come un'intelligenza robotica s'inserirà nelle dinamiche dell'equipaggio", ha detto Parmitano, ufficiale e pilota sperimentale dell'Aeronautica Militare. Quello dell'intelligenza artificiale sarà uno dei prossimi esperimenti della nuova missione, i cui dettagli non sono stati ancora annunciati ufficialmente dall'Esa.

"L'interfaccia robotica ci aiuterà in diverse fasi della missione", ha spiegato Parmitano. Per l'astronauta dell'Esa, il primo italiano a compiere una passeggiata spaziale "sarà interessante, in particolare, vedere come il robot imparerà ad apprendere le nostre emozioni, attraverso le

espressioni dei nostri volti". Parmitano si sta già addestrando da mesi per il suo secondo volo spaziale. "A breve - ha affermato - partirò per Mosca, per il centro russo di Città delle Stelle. Dopo la prima fase di studio, ho infatti iniziato la seconda fase