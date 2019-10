"Luci della ribalta", presentazione della stagione teatrale 2019 - 2020

Domenica 6 ottobre al centro commerciale “ Katanè” sarà presentata la stagione 2019-2020 dell’associazione artistica e culturale “Luci della ribalta “ di cui è Presidente Salvo Fazio e direttore artistico Giacomo Famoso, attore e regista. L’associazione ha sede a Gravina di Catania e dopo varie esperienze in alcuni importanti teatri catanesi , quest’anno ha deciso di giocare in casa e di portare gli spettacoli della stagione proprio nel teatro Angelo Musco .L’idea è diventata realtà grazie alla collaborazione stretta con l’amministrazione comunale del Comune etneo guidato dal sindaco Massimiliano Giammusso ed è stata condivisa dall’assessore allo spettacolo Patrizia Costa.Il sindaco ha dato risposta favorevole alla richiesta del Presidente Fazio e di Giacomo Famoso a ripristinare e rivalutare un teatro presente a Gravina di Catania da circa vent’anni e caduto nel dimenticatoio e poter così avere l’onore di riportare in questo teatro ristrutturato e modernizzato: tanti giovani (e far si che imparino ad amarlo); gli appassionati che seguono da alcuni anni la Compagnia allestita da Giacomo Famoso con la presenza di attori e attrici professionisti e non professionisti , ma non per questo meno talentuosi. Nel corso della conferenza di presentazione moderata dalla giornalista Enza Barbagallointerverranno il sindaco Massimiliano Giammusso, l’assessore Patrizia Costa, il Presidente Salvo Fazio , il direttore artistico Giacomo Famoso. Ospite d’onore dell’evento sarà l’attrice Vitalba Andrea che riceverà una targa alla carriera. Ogni anno alla presentazione della sua stagione teatrale l’associazione “Luci della ribalta “ omaggia un attore , un’attrice, un personaggio del mondo dello spettacolo , del teatro , del cinema e della televisione che con la loro passione, la bravura , la professionalità e il proprio talento tengono alto il nome della Sicilia.E’ il caso di Vitalba Andrea , onore e vanto della nostra isola che per la spiccata propensione verso la recitazione e il grande talento occupa da circa 40 anni un posto rilevante e prestigioso nel teatro, nel cinema e nella televisione. Tre mondi per lei affascinanti che l’hanno messa a stretto contatto con i piu grandi registi e con illustri colleghi e le hanno conferito tantissimi premi e riconoscimenti . Per Vitalba Andrea Fare l’attrice è vivere , respirare , linfa vitale , farmaco guaritore di tutti i mali. Ma ci ha raccontato che ha corredato questa sua esperienza sul campo, con studi alla scuola del Teatro Stabile di Catania dove ha lavorato per 38 anni accanto a professionisti di spicco. Sono stati premiati negli anni trascorsi : Miko Magistro , Giuseppe Castiglia, Salvo La Rosa.Il direttore artistico presenterà la stagione teatrale che doveva iniziare con la commedia “Cari parenti” di Pippo Scammacca prevista per la fine di ottobre . Purtroppo sarà posticipata , perché per motivi tecnici il teatro Angelo Musco non è ancora pronto . Invece la stagione vera e propria inizierà a dicembre con “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo e avrà luogo venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ; poi il 7 – 8 e 9 febbraio sarà la volta di “Papà mi sposo” di V. Capeto ; il 27-28 – 29 marzo andrà in scena “Taxi a due piazze “ di R.Cooney; invece il 15-16-17 maggio “Se devi dire una bugìa dilla grossa” sempre di Cooney.