Gravina, installate nuove luci a led in piazza Madonna di Pompei

Il sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso e il vicesindaco con delega alle Manutenzioni Rosario Condorelli, rendono noto che è stato ultimato l'intervento di riqualificazione dell'impianto della pubblica illuminazione di piazza Madonna di Pompei nel quartiere di San Paolo. L'intervento rappresenta la prima parte di uno dei progetti presentati nell'ambito del “Bilancio Partecipato 2019”. "Grazie al progetto esecutivo redatto dal 5° Servizio – ha commentato il vicesindaco - sono stati sostituiti i corpi illuminanti con nuove armature artistiche e luci a led, conferendo così un nuovo aspetto alla piazza che sarà pienamente fruibile dai cittadini e, soprattutto, più sicura". "Il bilancio partecipato si conferma uno strumento concreto a disposizione dei cittadini per la realizzazione delle proposte che arrivano proprio dalle loro istanze – ha commentato il sindaco Giammusso – e ricordo che è stato da poco pubblicato il bando per il 2020. Invito dunque i cittadini e le associazioni del territorio a presentare progetti e proposte per interventi che possano rimanere a patrimonio di tutta la nostra comunità".