Riprendono anche a Catania le attività estive per minori

Possono riprendere le attività ludico-ricreative per minori. I centri estivi per bambini di età superiore ai tre anni e adolescenti con la presenza di operatori, dovranno però far pervenire, tramite carta intestata, una dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante, in cui si comunica anche lo svolgimento dell’attività dichiarata e del programma ludico da svolgere, in aderenza con le Direttive vigenti. E' necessario trasmetter il tutto alle direzioni Pubblica Istruzione, Attività Produttive Suap, Famiglia e Politiche Sociali e ASP3 Catania tramite le mail comune.catania@pec.it - protocollo@pec.aspct.it

