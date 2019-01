Lui le chiede di sposarla, ma lei rifiuta: la scena è 'imbarazzante'

E' finita male la romantica proposta di matrimonio fatta da un ormai ex fidanzato ad una ragazza, in partenza all'aeroporto Fontanarossa. Il palloncino portato al terminal non ha avuto l'effetto sperato. Le immagini riprese da alcuni ragazzi sono davvero 'imbarazzanti'