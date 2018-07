Luigi Di Maio atteso sabato a Catania: visiterà la Oranfresh

Luigi Di Maio sarà in Sicilia questo fine settimana per incontrare le imprese del settore agricolo e i cittadini. Il primo dei tre appuntamenti è previsto per sabato alle 17 nell'azienda "Oranfresh - Agroindustry Advanced Technologies" al Blocco Palma I, della Zona Industriale di Catania. Il Ministro Di Maio, insieme al vice presidente dell'Ars Giancarlo Cancelleri e i portavoce siciliani M5S a più livelli istituzionali, incontreranno le imprese della filiera agrumicola siciliana, i consorzi di Tutela delle produzioni di qualità, le organizzazioni di categoria che hanno sottoscritto il patto di sviluppo, i partner della filiera agrumicola del distretto produttivo agrumi di Sicilia.