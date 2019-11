Luigi Di Maio fa tappa in Sicilia, domenica a Grammichele e Acireale

"Questo fine settimana, da venerdì a domenica, sarò in Sicilia insieme ai nostri parlamentari per incontrare i cittadini e gli attivisti del MoVimento 5 Stelle e per fare visita alle zone recentemente colpite dal maltempo. Siamo in prima linea per dare risposte concrete a chi ha bisogno di aiuto". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio.

Venerdì 22 novembre Di Maio sarà alle 16 a Castelvetrano (Trapani), alle 17.30 a Sciacca (Agrigento), alle 19.30 a Porto Empedocle (Agrigento) e alle 20.30 ad Agrigento.

Sabato 23 novembre il ministro si sposterà alle 9.30 a Licata (Agrigento) e poi nel Ragusano: alle 13 a Ispica, alle 15 a Ragusa. Alle 17.30 tappa a Rosolini e poi a Noto (Siracusa), alle 20 ad Augusta (Siracusa).

Infine, domenica 24 novembre arriverà nella provincia etnea, alle 10.30 a Grammichele, alle 14 ad Acireale. Alle 17 si sposterà a Leonforte e alle 19 a Valguarnera Caropepe