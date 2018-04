Lungomare, Bianco: "Invito tutti per la nuova illuminazione"

"Invito i Catanesi in piazza del Tricolore alle 20 di domani durante il Lungomare liberato per assistere all'accensione della nuova illuminazione". Lo ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco spiegando che inoltre alle 19,30, sotto il cavalcavia di Ognina, saranno svelati i murales realizzati dall'Istituto d'Arte di Catania a poca distanza dalla fontana recentemente recuperata dall'assessorato alle Manutenzioni.

Sarà anche l'occasione di fare il punto su tutti i lavori già partiti sul Lungomare di Catania. Saranno presenti gli assessori alla Mobilità Rosario D'Agata, alle Manutenzioni Salvo Di Salvo, ai Lavori pubblici Michele Giorgianni e alle Attività produttive Nuccio Lombardo.

Domani il Lungomare liberato prenderà il via alle 10 per concludersi alle 21 con i consueti stand degli operatori dell'ingegno e, alle ore 18 davanti all'Autobooks di piazza Nettuno, lezioni di disegno per i più piccini.