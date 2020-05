Controlli incrociati sul lungomare per evitare assembramenti domenicali

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la chiusura al traffico veicolare del Lungomare, domenica e martedì prossimi dalle ore 10 alle 20, il comitato prefettizio per l’ordine e la sicurezza pubblica ha stabilito che i controlli saranno interforze (polizia locale e di Stato, carabinieri e guardia di finanza) e dislocati nei punti nevralgici del Lungomare. Il tutto a garanzia e tutela di quanti si recheranno nel percorso da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. L’iniziativa di chiudere alle auto e alle moto il Lungomare è stata preventivamente concordata con il Prefetto di Catania e ha lo scopo di prevenire gli assembramenti che si sono registrati nelle scorse settimane sui marciapiedi, offrendo ai cittadini anche il largo spazio delle carreggiate stradali per passeggiare, correre o andare in bicicletta in tutta tranquillità.